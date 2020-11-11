Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı

Güney Afrikalı güzel model Candice Swanepoel, Miami sokaklarında sütyensiz koşuya çıktı. Egzersiz kıyafetiyle kusursuz vücudunu gözler önüne seren model, etraftaki bakışlara aldırış etmeden spor yapmaya devam etti.

32 yaşındaki Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, Miami sokaklarında sütyensiz koşarken görüntülendi. Önceki gün Miami sokaklarında spor yaparken objektiflere yansıyan ünlü model, düzgün fiziğiyle göz doldurdu.

Candice Swanepoel, geçtiğimiz günlerde iki çocuğuyla birlikte Miami tatilinde görüntülendi. Miami'den ayrılmayan 32 yaşındaki model bu sefer kişisel antrenörü ile birlikte koşu yaparken objektiflere takıldı.

SÜTYEN TAKMAYI TERCİH ETMEDİ

Kahverengi egzersiz kıyafetiyle kusursuz görünen Candice Swanepoel sütyen takmayı tercih etmedi. Sıcak havaya aldırmayan güzel manken, kahverengi egzersiz kıyafetini siyah spor ayakkabıyla tamamladı.

TER İÇİNDE KALDI

Kişisel antrenörünün sözünden çıkmayan azimli model, spor sona erdiğinde sergilediği efordan ötürü sırılsıklam olmuştu.

MASKESİNİ TAKMAYI İHMAL ETMEDİ

Güney Afrikalı güzel formunu korumak için elinden geleni yapıyor. 32 yaşındaki model koronavirüse karşı korunmak için maskesini takmayı ihmal etmemişti.