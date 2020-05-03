Dünyaca ünlü Metallica grubu karantinada yeni şarkı yayınladı

Dünyaca ünlü Metallica grubu karantinada yeni şarkı yayınladıABD, (DHA) ' Dünyaca ünlü heavy metal müzik akımının öncüsü Metallica, karantinada besteledikleri şarkıyı sosyal medya üzerinden yayınladı.

Dünyaca ünlü Metallica grubu karantinada yeni şarkı yayınladı

ABD, (DHA) ' Dünyaca ünlü heavy metal müzik akımının öncüsü Metallica, karantinada besteledikleri şarkıyı sosyal medya üzerinden yayınladı. Grubun yayınladığı şarkı bir günde milyonlarca izlendi. Metallica grubu hazırladıklarını yeni şarkılarını, 'Blackened 2020' olarak ücretsiz olarak yayınlandı. Mayıs'ın ilk günü yayınlanan bestede, grubun üyeleri ayrı ayrı bulundukları evlerinden şarkının icrasına katıldı.

Kaynak: DHA