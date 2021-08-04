Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
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Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası

Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris'te çıkan orman yangınları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'ndan görülen acı bir manzara oluşturdu.

Marmaris'te çıkan orman yangınları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'ndan görülen acı bir manzara oluşturdu. Yangına havadan müdahale sürerken yangınlara aldırmadan denizin keyfini çıkaranlar da vardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınları 7'nci gününde de devam etti. Sabah saatlerinde Orhaniye Mahallesi'nde yükselen alevler önceden tahliye edilen yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'na doğru ilerleyen orman yangını acı bir manzara oluşturdu. Orman yangınlarına aldırmadan yaz tatilini devam ettirenler de vardı. Yabancı turistler orman yangınlarını arka plana alarak plajda bulunan heykelle fotoğraf çekildi. Bazı turistler ise denizin keyfini çıkardı.

"KIZKUMU DAĞI ELİMİZDEN KAYIP GİDİYOR"

Kızkumu plajında işletmecilik yapan İbrahim Sarıkarlık, "Burası Marmaris'in incisi dediğimiz en güzel Kızkumu sahilidir. Doğasıyla meşhur bir bölgemiz. Şu an için Hisarönü ve Değirmenyanı yandı. Harika bir güzellikteki kızkumu dağı elimizden kayıp gidiyor. Çok üzgünüz" dedi.

"ÜZGÜNLÜĞÜMÜZ KATLANARAK DEVAM EDİYOR"

Bir taraftan tatillerin sürdüğünü ifade eden Sarıkarlık, "Birçok otel rezervasyonları iptal etti. Çoğu kişiler tahliye edildi. Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor. En büyük üzüntümüz bu güzel doğanın heba olup yanması. İnşallah kısa sürede yetkililer bunu söndürmeyi başarır" dedi.

(Caner Sönmez – İsmail Coşkun – Güldemet Kızıl7İHA)

Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası
Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın acı manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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