Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı
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Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı

Ünlü futbolcu David Beckham, sosyal medya hesabından şeftali emojisi koyarak eşi Victoria Beckham'ın kalçalarını paylaştı. Futbolcunun video yazdığı yazı ise kısa sürede gündem oldu.

22.09.2020 08:18 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:34

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinden David Beckham ve Victoria Beckham, bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. David Beckham, uzun yıllardır birlikte olduğu Victoria'nın merdivenden çıkarken kalçalarını paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

David Beckham, merdivenden çıkan eşi Victoria Beckham'ın kalçasını çekerek "iyi görünüyor" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Çiftin bu videosu kısa sürede gündem olurken sevenleri de ikiye bölündü. Bir kısım videoyu eğlenceli bulurken bir kısım da eşinin bu tarz bir videosunu paylaştığı için David'e tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı

Kaynak: Haberler.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 08:33:42. #1.15#
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