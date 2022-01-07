Dünyaca ünlü Baksı Müzesi beyaza büründü

BAYBURT (AA) - Bayburt'un Bayraktar köyünde, gerek mimari yapısı gerekse konumu itibarıyla "sıra dışı müze" olarak ünlenen Baksı Müzesi ve çevresi, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturuyor.

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın, kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyü yakınına ve Çoruh Vadisi'ne hakim tepenin üzerine kurduğu Baksı Müzesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan, AA muhabirine, müzenin tepedeki konumunun en çok kar yağışıyla ortaya çıktığını anlatarak, şunları belirtti:

"Bizim çatılardan kar çok erken kayıyor. Keşke o kaymasa da bütün onu da beyaza dönüştürse yeni bir heykel olacak diye düşünüyorum. Onun için de karla bizim ilişkimiz çok güzel bir ilişkidir. ve karla birlikte Çoruh Nehri'ni de hesaba katmanız lazım. Çoruh bir süre bir dragon gibi donar. Suyun akışı ve karın sürtünmesiyle yeni haleler oluştururlar. Orada her şey kendi karakterince yeni bir elbise giyiyor."

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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