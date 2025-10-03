Zonguldak'ta İsrail'in Saldırısına Protesto

ZONGULDAK'ta sivil toplum kuruluşları ve balıkçılar İsrail'in, Sumud filosuna saldırısına karşı denize açılarak protesto etti.

Zonguldak'ta STK'ler ve balıkçılar organize olarak, İsrail'in Sumud filosuna yönelik saldırısına tepki göstermek için Kilimli Limanı'nda bir araya geldi. İsrail aleyhinde sloganlar atan grup daha sonra balıkçı tekneleriyle protesto amaçlı Karadeniz'e açıldı.

Filistin'e Destek Platformu adına açıklama yapan Kamuran Aşkar, Siyonist İsrail'in Gazze'de iki yıldır soykırım yaptığını söyledi. Aşkar, "Siyonist İsrail, Gazze'de tam 2 iki yıldır soykırım yapıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 66 bin 500'den fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Katil İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdı. Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, sadece bir saldırı değil; hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. Yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi.

Gazze'de yıllardır süren abluka ve 2 yılı aşan soykırımın devam ettiğini belirten Aşkar, "Şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor. Bugün buradan tüm Dünyaya'ye çağrımızdır. Zülüm bitene kadar, Gazze özgür olana kadar susmayacağız. Bu meydanlardan yükselecek ses, Kudüs'e, Gazze'ye, Sumud'a ve tüm mazlum coğrafyalara umut olacaktır. Biz sadece Filistin için değil, insanlığın onuru için ayaktayız. Sumud filosu bugüne kadarki en büyük organizasyondu. Fakat bu son olmayacak. Yeni gemilerle, yeniden yola çıkılacak. Gazze ve Filistin özgür olana kadar bu mücadele asla bitmeyecek" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,