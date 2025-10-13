Zirvede ilginç anlar! Trump, o ülkenin liderini önce kaybetti, sonra unvanını değiştirdi

Haberler

Mısır'daki Barış Zirvesi'nde bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i protokolde bulamayınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Üstelik Carney'e yanlışlıkla 'başkan' diye hitap eden Trump'a, Carney esprili bir dille yanıt vererek, "Beni başkanlığa terfi ettirdiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Mısır'da, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"nin öncesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani iyi niyet beyanını imzaladı.

TRUMP, KANADA BAŞBAKANI CARNEY'İ BULAMADI

İmzaların atılmasının ardından zirvede bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, toplantıya katılan liderlere tek tek teşekkür etti. Ancak o sırada ilginç bir an da yaşandı. Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i liderler arasında bulamayınca kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

CARNEY'E 'BAŞKAN' DİYE SESLENDİ

Trump'ın, Mark Carney'den söz ederken yanlışlıkla "başbakan" yerine "başkan" ifadesini kullanması da dikkat çekti. Protokoldeki bu küçük hata salonda gülümsemelere neden oldu.

CARNEY'DEN TRUMP'A ESPRİLİ TEŞEKKÜR

Trump'ın konuşmasının ardından yanına giden Kanada Başbakanı Carney, durumu esprili bir dille karşıladı. "Beni başkanlığa terfi ettirdiğiniz için teşekkür ederim" diyen Carney, Trump'ın hatasını nazikçe tiye aldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
