Zihinsel engelli uyuşturucu kaçakçısının gelecek hafta idam edilmesi planlanıyor

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından dolayı idam cezasına çarptırılan 34 yaşındaki Nagaenthran Dharmalingam'ın avukatları zihinsel engelli kişilerin idam edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karara itiraz etmişti. Mahkeme itiraz kararını değerlendirerek reddetti. İdamın gelecek hafta yapılması planlanıyor.

ZEKA PUANI YALNIZCA 69

21 yaşındayken bacağına yaklaşık 3 tatlı kaşığına denk gelen 43 gram eroin saklayarak ülkeye girmeye çalışırken yakalanan Nagaenthran'ın zeka seviyesinin 69 olduğu açıklandı. Bu zeka seviyesinin zihinsel engelli düzeyinde olduğuna dikkat çeken mahkumun destekçileri Nagaenthran'ın suça zorlandığını düşünüyor.

SİNGAPUR'DA CİNAYET VE UYUŞTURUCUYA AF YOK

Uluslararası Af Örgütü'nün kayıtlarına göre Singapur uyuşturucuyla bağlantılı suçlarda idam cezasına hükmeden 30 ülkeden biri olarak geçiyor. Dünyanın en güvenli yerlerinden biri olan Singapur'da cinayet ve tecavüz gibi çeşitli suçlar için de idam cezası uygulanıyor.