Zelensky'ye suikast girişiminde bulunan iki Ukraynalı albay tutuklandı

Ukrayna, Volodymyr Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı. Ukrayna Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümetinin koruma birimindeki iki albayın "mali tazminat karşılığında Ukrayna'ya karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmakla" suçlandığını söyledi.

VATANA İHANETTEN YARGILANACAKLAR

CNN'de yer alan habere göre; her iki albay da vatana ihanetle ve terör eylemi hazırlamak suçundan yargılanacak. Savcılık, şüphelilerden birinin Rusya Devlet Güvenlik Servisi'nden (FSB) iki insansız hava aracı ve mühimmat aldığını, bunları patlaması içinse başka bir suç ortağı bulmayı planladıklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Güvenlik Servisi (SBU) Zelensky'ye ve aralarında SBU başkanı Vasyl Maliuk ve Ukrayna Savunma İstihbaratı başkanı Kyrylo Budanov'un da bulunduğu diğer üst düzey Ukraynalı yetkililere suikast düzenlemeye yönelik planların bozulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna işgaline başlamasından bu yana Zelensky'nin bir çok suikast girişimi atlattığı basına yansımıştı.

AĞUSTOS 2023'TE ÇOK YAKLAŞTILAR

Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv bölgesinden bir kadın, Ağustos 2023'te Zelensky'ye yönelik suikast planıyla bağlantılı olarak tutuklanmıştı. Zelensky' nin Mykolaiv'e yapmayı planladığı ziyaret hakkında istihbarat toplamakyan kadının bir dronla hava saldırısı düzenlemek istediği iddia edilmişti.

Nisan ayında ise Polonyalı bir adam , Zelensky'ye yönelik olduğu iddia edilen başka bir Rus suikast planına yardım etmekle suçlanmıştı.