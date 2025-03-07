Zelenskiy ve Trump, Suudi Arabistan'da Barış Görüşmeleri Yapacak

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, gelecek hafta Ukraynalı ve Amerikalı yetkililerin Rusya'yla savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelere başlayacağını söyledi.

Zelenskiy, Telegram uygulamasında yaptığı açıklamada Pazartesi günü planlı bir ziyaret için Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmek üzere bu ülkeye gideceğini belirtti.

Ukrayna lideri "Bundan sonra, ekibim Amerikalı ortaklarımızla çalışmak üzere Suudi Arabistan'da kalacak. Ukrayna barışla çok ilgili" dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın "hızlı" ve "kalıcı" bir barış için ABD Başkanı Donald Trump ile "yapıcı" bir şekilde çalışacağını da taydetti.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Ukrayna'yla Rusya'yla üç yıldır süren savaşı sona erdirmek için bir barış anlaşması çerçevesi üzerinde görüşmeler yapıldığını ve gelecek hafta Suudi Arabistan'da Ukraynalılarla bir toplantı planlandığını vurguladı.

Zelenskiy'nin üst düzey Suudi yetkililerle görüşmek için yapacağı gezi aslında geçen ay için planlanmıştı. Ancak 18 Şubat'ta Kiev'in davet edilmediği ABD-Rusya görüşmelerinin gerçekleşmesi nedeniyle ertelenmişti.

Zelenskiy'nin ardından Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump da "Bence Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor çünkü seçenekleri yok" dedi.

Trump "Rusya'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum, çünkü farklı bir şekilde onların da başka bir seçeneği yok" diye konuştu.

Trump, Putin ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceği sorulduğunda ise "Bilmiyorum, size söyleyemem. Suudi Arabistan'a gidiyorum" yanıtını verdi.

Trump'a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin nükleer şemsiyeyi Avrupalı ortaklarına genişletebileceği yönündeki sözleri sorulduğunda da "nükleerden arınmayı" tercih ettiğini belirtti.

Trump "Son birkaç günde Ukrayna'yla çok fazla ilerleme kaydettik. Rusya'yla ilerleme kaydettik. Bunu sona erdirmek ve nükleerden bu şekilde bahsetmemek harika olurdu" diye konuştu.

Trump Avrupalı ortaklarının savunma harcamaları konusundaki tutumunu da tekrarladı ve "Yani makul bir şey değil mi? Parasını ödemezlerse onları savunmayacağım" dedi.

Moskova-Paris arasında 'Napolyon' gerilimi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çarşamba günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Rusya'nın Avrupa'ya karşı bir tehdit olduğunu ve ülkesinin nükleer şemsiyesini müttefiklerine uzatabileceğini, Ukrayna'da bir barış anlaşmasına varılmasından sonra bu ülkeye barışgücü yolllamaya niyetli Avrupalı ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla bir toplantı yapacağını" söylemişti.

Rusya'dan ise ise Macron'un sözlerine sert bir yanıt geldi. Rusya lideri Vladimir Putin, "Hala, nasıl sona erdiğini unutarak Napolyon dönemlerine dönmek isteyen isteyenler var" dedi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "Bu konuşma, tabii ki Rusya'ya yönelik bir tehdit" dedi.

Lavrov "Rusya'ya karşı savaşmak isteyen Napolyon ve Hitler gibi seleflerinin tersine Macron pek zarif davranmıyor. En azından onlar açıkça 'Rusya'yı fethetmeliyiz, Rusya'yı yenmeliyiz' demişti" diye konuştu.

Rusya'dan gelen açıklamalara yanıt veren Macron ise kendisini Napolyon'a benzeten Putin'i tarihi yeniden yazmak isteyen bir "emperyalist" diye tanımladı.

Macron, Brüksel'deki AB zirvesinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Napolyon fetihler yaptı. Şu anda Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç ise Rusya. Putin tarihi yeniden yazmak isteyen bir emperyalist" diye konuştu.