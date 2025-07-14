Zelenskiy ve Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg ile Görüşmesi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kiev'de temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile bir araya geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, Kellogg ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Barışa doğu giden yolu, barışı daha da yakınlaştırmak için birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Bunlar arasında Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek, ortak üretim yapmak ve Avrupa ile iş birliği içinde savunma silahları tedarik etmek yer alıyor. ABD liderliğinden umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'ya ve ona yardım edenlere yönelik de yaptırımların uygulanması gerektiğini vurgulayarak, ülkesine verdiği destek nedeniyle ABD'ye teşekkür etti.