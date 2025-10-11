Haberler

Zelenskiy ve Trump'dan Olumlu Görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesini 'çok olumlu ve verimli' olarak değerlendirirken, Rusya'nın saldırıları ve hava savunmasının güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Trump'ı 'olağanüstü bir başarı' olarak tanımladığı Orta Doğu anlaşmasını sağlamasından dolayı tebrik eden Zelenskiy, "Eğer bir bölgede savaş durdurulabiliyorsa, Rusya savaşı da dahil olmak üzere diğer savaşlar da durdurulabilir" ifadelerini kullandı.

Trump'a Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları hakkında bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, ABD'nin desteğine teşekkür etti. Görüşmede hava savunmasının güçlendirilmesi ve bu konuda yürütülen somut anlaşmaların da ele alındığını aktardı.

Zelenskiy, "Bizi gerçekten nasıl güçlendirebileceğimize dair iyi seçenekler ve sağlam fikirler var" diyerek, Rusya'nın gerçek diplomasiye ancak güç yoluyla yönlendirilebileceğini de ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
