Zelenskiy ve Trump'dan Olumlu Görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, görüşmeyi 'çok olumlu ve verimli' olarak nitelendirdi.

Trump'ı 'olağanüstü bir başarı' olarak tanımladığı Orta Doğu anlaşmasını sağlamasından dolayı tebrik eden Zelenskiy, "Eğer bir bölgede savaş durdurulabiliyorsa, Rusya savaşı da dahil olmak üzere diğer savaşlar da durdurulabilir" ifadelerini kullandı.

Trump'a Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları hakkında bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, ABD'nin desteğine teşekkür etti. Görüşmede hava savunmasının güçlendirilmesi ve bu konuda yürütülen somut anlaşmaların da ele alındığını aktardı.

Zelenskiy, "Bizi gerçekten nasıl güçlendirebileceğimize dair iyi seçenekler ve sağlam fikirler var" diyerek, Rusya'nın gerçek diplomasiye ancak güç yoluyla yönlendirilebileceğini de ekledi.