Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye'nin sağladığı yardımlara büyük değer veriyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe teşekkür ederek, "Türkiye'nin sağladığı tüm yardımlara büyük değer veriyoruz. Gerçek bir barışın sağlanması için gösterilen sürekli hazır olma ve kararlılığa minnettarız" ifadelerini kullandı.

Görüşmede mevcut durumun ve diplomatik adımların ele alındığını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın liderler düzeyinde müzakerelere hazır olduğunu kaydetti. Zelenskiy, "Ne yazık ki bu formattan kaçan ve savaşı sürdüren Rusya'dır" dedi.

Son saldırılara da değinen Zelenskiy, Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya 30'dan fazla füze ve yaklaşık 600 İHA fırlattığını, saldırılarda 4'ü çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Onlarca yaralının kritik durumda olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Saldırılarda bir Türk işletmesi, Azerbaycan Büyükelçiliği, AB Delegasyonu ve yerleşim alanları hedef alındı. Bu, Ukrayna, ABD ve Avrupalı ortaklarımızın barışı sağlama çabalarına Putin'in verdiği cevaptır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'ya karşı baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, yaptırımlar, gümrük tarifeleri ve siyasi önlemlerle daha güçlü adımlar beklentisini dile getirdi.

Güvenlik garantilerinin de görüşmede ele alındığını belirten Zelenskiy, ulusal güvenlik danışmanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü ve çerçevenin önümüzdeki hafta yazılı hale getirileceğini açıkladı. Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasına Türkiye'nin nasıl katkı verebileceğini değerlendirmek üzere Savunma Bakanı'nı sürece dahil etti" dedi.