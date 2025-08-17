Zelenskiy, Trump ile Görüşecek: Barış Anlaşması Üzerine Tartışmalar Başlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 18 Ağustos Pazartesi günü Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Avrupalı liderler de Pazar günü konuyla ilgili bir toplantı düzenliyor.

Trump'ın Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 16 Ağustos'ta yaptığı görüşme Ukrayna savaşında bir ateşkes anlaşmasına varılmadan sona erdi.

Avrupalı liderler de Alaska zirvesi öncesi olduğu gibi konuyla ilgili tekrar biraraya geliyor.

Yapılacak online görüşmeye İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz eş başkanlık ediyor.

Toplantıya Ukrayna'nın diğer müttefikleri de katılacak. 30'dan fazla ülke, Ukrayna'da bir anlaşmayı ve kalıcı barışı garanti altına almayı amaçlayan "gönüllüler koalisyonu"nun bir parçası.

Liderlerin en son yaptığı 13 Ağustos'taki görüşmeye ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance de katılmıştı.

Zelenskiy'nin 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesine başka bir Avrupalı liderin katılıp katılmayacağı henüz açıklanmadı.

Bu görüşmede Zelenskiy'nin ABD ve Rusya görüşmelerine daha fazla dahil olmasını sağlamakla ve barış anlaşması durumunda Ukrayna'ya verilebilecek güvenlik garantileriyle ilgili neler yapılabileceği konuşulacak.

Zelenskiy: 'Birlikte barış ve güvenlik için çalışıyoruz'

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın savaşı sona erdirme çabalarını zorlaştırdığını belirterek, "ölümleri durdurmak, savaşı durdurmanın temel unsurlarından biridir" dedi.

X'te yaptığı paylaşımda Rusya'nın ateşkes çağrılarını pek çok kez reddettiğini, saldırıları ve ölümleri durdurmadığını yazdı. Bunun durumu daha karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Zelenskiy, barış ve güvenlik için diğer ülkelerle çalışmaya devam ettiğini vurguladı, liderlerin ayrıntıları netleştirmeleri ve savaşı sona erdirmek için hangi adımların gerekli olduğuna karar vermeleri gerektiğini söyledi.