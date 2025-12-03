Haberler

Zelenskiy: Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dublin'de yaptığı konuşmada, savaşın sona ermesinin kolay kararlarla mümkün olmayacağını belirterek, barışın sağlanması halinde Rusya'nın bir daha saldırmaması gerektiğini ifade etti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini belirterek, "Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Dublin'e yaptığı ilk resmi ziyarette İrlanda Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı. Konuşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in, ABD'nin, savaşı sona erdirmek için hazırladığı barış planını görüşmek için Rusya'da bulunduklarını anımsattı. Zelenskiy, " Ukrayna, Rusya'daki görüşmelerinin ardından Amerikan heyetinden sinyal bekleyecek. ABD heyeti, görüşmelerin hemen ardından bizimle raporu paylaşmak istiyor. Bir sonraki adımlar bu sinyallere bağlı" ifadelerini kullandı.

Barışın sağlanması durumunda Rusya'nın bir daha ülkesine saldırmaması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Savaşın sona ermesi kolay kararlarla mümkün olmayacak. Neler olduğunu anlıyoruz. Kiminle uğraştığımızı biliyoruz. Mesele karar almanın zor olması değil. Ben karar verebiliyorum. Her şeyin adil ve açık olması önemlidir. Ukrayna'nın arkasından hiçbir oyunun oynanmaması önemlidir" açıklamasında bulundu.

