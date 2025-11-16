Haberler

Zelenskiy: Rusya Son Haftada Ukrayna'ya Yoğun Saldırılar Düzenledi

Zelenskiy: Rusya Son Haftada Ukrayna'ya Yoğun Saldırılar Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son bir hafta içinde ülkesine yaklaşık 1000 insansız hava aracı ve 980 güdümlü bombayla saldırdığını açıkladı. Saldırılar sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine son bir hafta içinde yaklaşık 1000 insansız hava aracı, yaklaşık 980 güdümlü hava bombası ve 36 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine dün gece 170'in üzerinde İHA ile saldırdığını belirtti. Saldırıların ardından Dnipropetrovsk, Sumi, Harkiv, Çernigiv ve Odessa bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Bu hafta boyunca Ruslar halkımıza yönelik 1000'e yakın İHA, yaklaşık 980 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 36 füze fırlattı" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının güvenliğini güçlendirmek için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Gökyüzü savunmamızı, dayanıklılığımızı ve diplomasimizi önemli ölçüde güçlendirmek için Avrupa ile yeni ve güçlü anlaşmalar hazırladık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf

Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.