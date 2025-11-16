Zelenskiy: Rusya Son Haftada Ukrayna'ya Yoğun Saldırılar Düzenledi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine son bir hafta içinde yaklaşık 1000 insansız hava aracı, yaklaşık 980 güdümlü hava bombası ve 36 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine dün gece 170'in üzerinde İHA ile saldırdığını belirtti. Saldırıların ardından Dnipropetrovsk, Sumi, Harkiv, Çernigiv ve Odessa bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Bu hafta boyunca Ruslar halkımıza yönelik 1000'e yakın İHA, yaklaşık 980 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 36 füze fırlattı" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının güvenliğini güçlendirmek için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Gökyüzü savunmamızı, dayanıklılığımızı ve diplomasimizi önemli ölçüde güçlendirmek için Avrupa ile yeni ve güçlü anlaşmalar hazırladık" açıklamasında bulundu.