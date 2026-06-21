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Zelenskiy: Rusya 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle saldırı düzenledi

Zelenskiy: Rusya 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle saldırı düzenledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yaklaşık 2 bin 200 silahlı insansız hava aracı, 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle saldırdığını, Zaporijya ve Poltava'da 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine son bir hafta içinde yaklaşık 2 bin 200 silahlı insansız hava aracı, 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zelenskiy, bu süre içinde ülkesine yaklaşık 2 bin 200 silahlı insansız hava aracı (SİHA), 1800 güdümlü bomba ve farklı tipten 87 füzenin fırlatıldığını kaydederek, özellikle cepheye yakın sivil yerleşim yerlerinin yoğun saldırı altında olduğunu aktardı. Zelenskiy, Rus ordusunun dün ve bugün Zaporijya ile Poltava bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 38 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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