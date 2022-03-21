Zelenski, Rusya'nın barış şartlarıyla ilgili konuştu: Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz - Haberler

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Zelenski, Rusya'nın barış şartlarıyla ilgili konuştu: Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz

AA - Meiramgul Kussainova - Dünya
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ültimatomunu yerine getiremeyeceklerini bunun sadece Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda mümkün olacağını bildirdi. Zelenski ayrıca, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 27 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupalı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, savaşın durdurulması için Rusya'nın öne sürdüğü şartları değerlendirdi.

Bu bağlamda Rusya'nın ültimatomunun yerine getirilemez olduğunu vurgulayan Zelenski, "Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman ültimatom otomatik olarak yerine getirilecek." dedi.

Zelenski, karşı tarafın işgali altındaki kentlerde Rus askerlerine karşı ciddi bir halk direnişi olduğuna işaret ederek, "'Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev'i verin' diyorlar. Bunu ne bu kentin sakinleri ne de devlet başkanı yapacak. Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz." ifadesini kullandı.

Zelenski, ültimatomların Rusya'ya Ukrayna ile savaşında herhangi bir sonuç getirmeyeceğini de vurguladı. Zelenski ayrıca, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

AA / Meiramgul Kussainova - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Medya, Rusya, Dünya, Haberler

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