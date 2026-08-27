Zelenskiy: Rusya'nın füzelerini etkisiz hale getirmeliyiz

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında kritik altyapı ve yerleşim yerlerinin hedef alındığını belirterek, "Rusya'nın savaşı sürdürme arzusunu kırmak için Moskova'nın bel bağladığı füzeleri etkisiz hale getirmeliyiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinden itibaren insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelerle kombine bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda Poltava, Sumi ve Herson bölgelerinde kritik altyapı tesislerinin, Harkiv'de konutların, Kramatorsk'ta ise çok katlı bir binanın hedef alındığını belirten Zelenskiy, Zaporijya, Kriviy Rig, Odesa ve Kiev bölgelerinde de hasar ve yaralanmalar meydana geldiğini bildirdi.

Rusya'nın füze üretimine ve savaşı genişletmeye yatırım yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, buna karşı daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, "Bu hafta Avrupalı müttefiklerimiz Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirecek önemli kararlar aldı. Bu adımların, başta 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) olmak üzere ek balistik füze savunma paketleriyle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Gökyüzümüzün korunmasını güçlendiren her şey, her gün Ukraynalıların hayatını kurtarıyor. Rusya'nın savaşı sürdürme arzusunu kırmak için Moskova'nın savaşı devam ettirmek adına bel bağladığı füzeleri etkisiz hale getirmeliyiz. Bunu anlayan ve bize destek olan herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı