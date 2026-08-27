Haberler

Zelenskiy: Rusya'nın füzelerini etkisiz hale getirmeliyiz

Zelenskiy: Rusya'nın füzelerini etkisiz hale getirmeliyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında kritik altyapı ve yerleşim yerlerinin hedef alındığını belirterek, “Rusya'nın savaşı sürdürme arzusunu kırmak için Moskova'nın bel bağladığı füzeleri etkisiz hale getirmeliyiz” dedi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında kritik altyapı ve yerleşim yerlerinin hedef alındığını belirterek, "Rusya'nın savaşı sürdürme arzusunu kırmak için Moskova'nın bel bağladığı füzeleri etkisiz hale getirmeliyiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinden itibaren insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelerle kombine bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda Poltava, Sumi ve Herson bölgelerinde kritik altyapı tesislerinin, Harkiv'de konutların, Kramatorsk'ta ise çok katlı bir binanın hedef alındığını belirten Zelenskiy, Zaporijya, Kriviy Rig, Odesa ve Kiev bölgelerinde de hasar ve yaralanmalar meydana geldiğini bildirdi.

Rusya'nın füze üretimine ve savaşı genişletmeye yatırım yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, buna karşı daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, "Bu hafta Avrupalı müttefiklerimiz Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirecek önemli kararlar aldı. Bu adımların, başta 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) olmak üzere ek balistik füze savunma paketleriyle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Gökyüzümüzün korunmasını güçlendiren her şey, her gün Ukraynalıların hayatını kurtarıyor. Rusya'nın savaşı sürdürme arzusunu kırmak için Moskova'nın savaşı devam ettirmek adına bel bağladığı füzeleri etkisiz hale getirmeliyiz. Bunu anlayan ve bize destek olan herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
İstanbul'da perişan halde Rus vatandaşı bulundu

İstanbul'da perişan halde bulundu! Tek isteği ülkesine geri dönmek
Yeşilköy sahilinde alarm! Bakanlığın incelemesi sürüyor, İBB'ye milyonluk ceza

Bakanlığın incelemesi sürüyor! İBB'ye milyonluk ceza
Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları

Mutlu aile tablosu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan tatil pozları
Rize'de yüzdüğü sırada kaybolan minik Arif'in cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan küçük Arif'ten haber var
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Çorum'da mezarlıkta yaşayan kadına belediyeden sıcak yuva

65 yaşında mezarlıkta yaşıyor: "Onlarla dertleşiyorum"