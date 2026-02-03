Haberler

Zelenskiy: Rusya 70'ten fazla füze ve 450 dron ile saldırı düzenledi

Zelenskiy: Rusya 70'ten fazla füze ve 450 dron ile saldırı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın enerji altyapısına 70'ten fazla füze ve 450 dron ile saldırdığını belirterek, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Saldırılarda 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin enerji altyapısına yönelik 70'ten fazla füze ve 450 dron ile kapsamlı bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin enerji tesislerini hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattığını bildirdi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, saldırılarda çok sayıda balistik füze dahil olmak üzere 70'ten fazla füze ve 450 saldırı dronu kullanıldığını kaydetti.

Saldırıların Sumi, Harkiv, Kiev, Dnipro, Odessa ve Vinnitsya bölgelerini hedef aldığını vurgulayan Zelenskiy, "Şu ana kadar saldırı sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Sıradan konutlarda ve enerji altyapısında hasar var. Kiev'de dron saldırıları yüksek katlı binalarda yangınlara neden oldu ve bir anaokulu hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın zamanlamasına dikkat çekerek, "Kışın en soğuk günlerinden faydalanarak insanları terörize etmek, Rusya için diplomasiye yönelmekten daha önemli. Bu durum, ortaklarımızdan neye ihtiyaç duyduğumuzu ve neyin yardımcı olabileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Hava savunma sistemleri için füzelerin zamanında teslim edilmesi ve normal hayatın korunması önceliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya üzerinde baskı kurulmadan savaşın bitmeyeceğini aktaran Zelenskiy, "Moskova şu anda terörü ve gerilimi tırmandırmayı seçiyor, bu yüzden maksimum baskı gereklidir. Bunu anlayan ve bize yardım eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı

Ülkede 'Epstein' depremi! Aklanana kadar görevini yapamayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha