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Zelenskiy, Rusya'nın Ateşkes Teyidini Bekliyor

Zelenskiy, Rusya'nın Ateşkes Teyidini Bekliyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 12 Mayıs'ta tam ve kalıcı bir ateşkesi onaylamasını beklediğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, 15 Mayıs'ta ön koşulsuz doğrudan müzakerelerin başlamasını önerdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta başlatılmasını önermesinin ardından, "Rusya'nın 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Putin'in açıklamasının ardından, "Bu, Rusların nihayet savaşı sona erdirmeyi düşündüklerine dair iyi bir işaret. Dünyadaki herkes çok uzun zamandır bunu bekliyordu. ve herhangi bir savaşın gerçek anlamda sona ermesinin ilk adımı ateşkestir. Ölümlere bir gün bile devam etmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarından, 12 Mayıs'tan itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz ve Ukrayna da görüşmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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