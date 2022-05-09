Zelenski dünyaya seslendi: Rus saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var

Çevrim içi düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan Zelenski, Ukrayna ve Rusya arasında 2 aydan fazla devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

"60 MASUM İNSANI ÖLDÜRDÜLER"

Rus ordusunun dün, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Bilohorivka köyüne havadan saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, "Rus bombasıyla yapılan saldırıda burada 60 kişi öldürüldü. Bu kişiler, köydeki okulda saldırılardan saklanıyordu. Bu, Nazilerin Avrupa'ya yaptığı kötülüğü taklit etmek demektir." dedi.

"ÇOK NAMLULU ROKETATARLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Rusya'nın Odessa ve diğer kentlere saldırı düzenlediğini belirten Zelenski, "Sivilleri Rus saldırılarından koruyabilecek çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN TÜM RUSLAR, ADALETE TESLİM EDİLMELİ"

Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, "Zorbalığa hizmet eden tüm Rus memurları, kolluk kuvvetlerinde çalışanlar ve özellikle de hakimlerin yaptırım listelerinde yer alması gerekiyor. Bu şahıslar listelerde henüz yok. Savaş suçlu işleyen tüm Ruslar, adalete teslim edilmeli ve uluslararası işbirliği yoluyla tutuklanmalıdır." dedi.

"600 MİLYAR DOLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanmasının önemine işaret eden Zelenski, savaşta hasar gören altyapıyı onarmak için en az 600 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Zelenski, küresel gıda pazarının istikrarın sağlanması için girişimlerinin pekiştirilmesinin önemini vurguladı.