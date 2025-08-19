Zelenskiy, Putin ile İkili Müzakereye Hazır Olduğunu Bildirdi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiY, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu. ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, sorunların çözümünde liderlik düzeyinin önemine değindi. Zelenskiy, "Liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ikili müzakereye, Putin'in katılmayı kabul edip etmeyeceğine ilişkin değerlendirmesinde, bunun için ABD'nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını aktaran Zelenskiy, konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu kaydetti.