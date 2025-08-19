Zelenskiy, Putin ile İkili Müzakereye Hazır Olduğunu Bildirdi

Zelenskiy, Putin ile İkili Müzakereye Hazır Olduğunu Bildirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili müzakereye açık olduğunu belirtti. Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Zelenskiy, liderlik düzeyinde sorunların çözümüne vurgu yaptı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiY, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu. ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, sorunların çözümünde liderlik düzeyinin önemine değindi. Zelenskiy, "Liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ikili müzakereye, Putin'in katılmayı kabul edip etmeyeceğine ilişkin değerlendirmesinde, bunun için ABD'nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını aktaran Zelenskiy, konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi

Trump duyurdu! Dünyanın kilitlendiği zirveden sürpriz karar çıktı
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi

Beyaz Saray'daki tarihi zirveye Zelenski'nin teklifi damga vurdu
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor

Bakan Tekin "Yasak" demesine rağmen zulüm devam ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu

Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.