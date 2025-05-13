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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Erdoğan ile Görüşecek
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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesi halinde ise İstanbul'a geçeceğini söyledi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü İstanbul'daki görüşmelere davet edildiğini belirterek, "ABD Başkanı'nın kararını bilmiyorum ama katılımını teyit ederse bunun Putin'in gelmesi için itici güç olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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