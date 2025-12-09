Haberler

Zelenskiy, Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi

Zelenskiy, Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Papa 14'üncü Leo ile bir araya gelerek Ukrayna'nın barış süreci ve Rusya tarafından kaçırılan çocukların geri dönmesi konularında görüşmeler yaptı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo ile Castel Gandolfo'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, "Bugün Papa ile yaptığımız görüşmede, Ukrayna ve Ukrayna halkı için sürekli dua ettiği ve adil bir barış çağrısında bulunduğu için kendisine teşekkür ettim. Papa'ya, barışın sağlanması için ABD ile yürütülen diplomatik çabalar hakkında bilgi verdim. Rusya tarafından kaçırılan çocuklarımızın geri dönmesi için atılacak adımlar ve Vatikan'ın ara buluculuk çabaları hakkında görüştük" ifadelerini kullandı.

Genç Ukraynalıları desteklemek için gösterdiği tüm çabalarından dolayı Papa'ya minnettar olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Bu görüşme ve halkımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Papa'yı Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet ettim. Bu, halkımıza güçlü bir destek sinyali olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
title