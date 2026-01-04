Haberler

Zelenskiy: Ocak ayı sonuna kadar ABD'de liderler zirvesi düzenlemek istiyoruz

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili güvenlik garantileri üzerine çalışmaların devam ettiğini ve ocak ayı sonuna kadar ABD'de liderler zirvesi düzenlemek istediklerini açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ocak ayı sonuna kadar ABD'de liderler zirvesini düzenlemek istediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Ukrayna için güvenlik garantileri üzerinde çalışan Avrupalı yetkililerin, Kiev'de Ukrayna heyeti ile bir araya geldiğini söyleyen Zelenskiy, 5 Ocak'ta ise müttefik ülkelerin genelkurmay başkanlarının katılımıyla bu konuyla ilgili bir toplantı daha yapılacağını kaydetti.

Zelenskiy, 6 Ocak'ta Paris'te 'Gönüllüler Koalisyonu' ülkelerin liderlerinin katılacağı bir zirvenin düzenleneceğini belirterek, burada ABD heyeti ile de bir araya geleceklerini aktardı. Zelenskiy, "Daha sonra liderler bir araya gelecek ve güvenlik garantileri belgeleri son haline getirilecek" dedi.

Paris'teki görüşmelerin bir veya iki gün sürebileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Bundan sonra ABD'de liderlerin katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı için hazırlık yapacağımızı düşünüyorum. Tüm bunların ocak ayı sonuna kadar gerçekleşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
