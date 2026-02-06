Haberler

Zelenskiy: Üçlü görüşme ABD'de devam edebilir

Zelenskiy: Üçlü görüşme ABD'de devam edebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Abu Dabi'de gerçekleşen Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin ardından, bir sonraki toplantının ABD'de yapılabileceğini duyurdu. Savaşın sona erdirilme şeklinin önemine vurgu yaptı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin bir sonraki ayağının ABD'de yapılabileceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de iki gün süren ve Rusya ile ABD ve Ukrayna heyetlerinin katıldığı görüşmelerin ardından müzakere ekibinden ilk raporu aldığını bildirdi. Birçok konunun telefonda konuşulamayacak kadar hassas olduğunu belirten Zelenskiy, müzakere ekibini yüz yüze bir rapor sunması için Kiev'e beklediğini söyledi. Zelenskiy, "Şimdiden söylenebilecek olan şudur ki; yakın gelecekte muhtemelen ABD'de başka toplantıların yapılması planlanıyor. Barışı gerçekten yakınlaştırabilecek, onu güvenilir ve kalıcı kılabilecek ve Rusya'yı savaşı sürdürme iştahından yoksun bırakacak her türlü uygulanabilir formata hazırız" ifadelerini kullandı.

Savaşın sona erdirilme şeklinin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Zelenskiy, "Bu savaşın, Rusya'nın saldırganlığının karşılığını alamayacağı şekilde sona ermesi çok önemlidir. Bu, gerçek güvenliği yeniden tesis eden ve garanti eden temel ilkelerden biridir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik

Tahmin etmekte zorlanacaksınız! Trump en sevdiği lideri açıkladı
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu

Kimse uyumadı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Bukele büyük bir müttefik

Tahmin etmekte zorlanacaksınız! Trump en sevdiği lideri açıkladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Galatasaray'ın rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini paramparça ettiler