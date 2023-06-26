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Zelenskiy Donetsk bölgesine ziyaret gerçekleştirdi

Zelenskiy Donetsk bölgesine ziyaret gerçekleştirdi

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki askerleri ziyaret ederek madalya verdi ve onlara destek mesajları iletti.

- Zelenskiy'den Donetsk bölgesine ziyaret

DONETSK - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesini ziyaret ederek, Bakhmut şehri çevresindeki şiddetli çatışmalarda adlarını duyuran Khortytsia Operasyonel ve Stratejik Grubu'nun askerlerine madalya verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesini ziyaret etti. Bakhmut şehri çevresindeki şiddetli çatışmalarda adlarını duyuran Khortytsia Operasyonel ve Stratejik Grubu'nun askerleriyle bir araya gelen Zelenskiy, askerlere hitap ederek madalya verdi. Zelenskiy, "Ülkedeki herkes şu anda en zor işi yaptığınızı biliyor. Herkes biliyor ki bugün doğu yönü çok çetin. Gelecekteki zaferimize en fazla katkıyı yapacak olan siz olacaksınız" dedi.

Zelenskiy, daha sonra Donetsk'teki bir benzin istasyonuna uğrayarak, buradaki askerler ve personel ile kahve içti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Vladimir Zelenskiy Ukrayna Donetsk Dünya Haberler

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