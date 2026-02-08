Haberler

Zelenskiy: Rusya bir haftada 2 binden fazla İHA ile saldırdı

Zelenskiy: Rusya bir haftada 2 binden fazla İHA ile saldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binden fazla insansız hava aracıyla Ukrayna'ya saldırdığını açıkladı. Saldırıların sivil ve enerji altyapılarını hedef aldığını vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya son bir hafta içinde 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binin üzerinde insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik son bir haftada gerçekleştirdiği hava saldırılarla ilgili açıklamada bulundu. Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'daki enerji, lojistik ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ettiğini belirterek, son bir hafta içinde ülkesine yönelik saldırılarda farklı tipte 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binin üzerinde İHA kullanıldığını öne sürdü.

Savaşın sona erdirilmesi için müzakereler sürerken Rusya'nın saldırılara devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, dünyadan tepki gelmeyince saldırıların daha da yoğunlaştığını bildirdi. Zelenskiy, "Rusya, dün Ukrayna'ya 40'a yakın füze ve 400'ün üzerinde İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Bu silahların kullanımı, Rusların yaptırımları deldiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

Belediye başkanıyla ilgili skandal mesaj savcılığı harekete geçirdi
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı zora soktu! Oteller bir bir kapanıyor

Trump'ın petrol ablukası ülkeyi bitirdi! Oteller bir bir kapanıyor