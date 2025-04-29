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Zelenskiy'den Putin'in Ateşkes Açıklamasına Tepki

Zelenskiy'den Putin'in Ateşkes Açıklamasına Tepki
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın geçici ateşkes ilanını 'manipülasyon girişimi' olarak değerlendirerek eleştirdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes açıklamasını 'manipülasyon girişimi' olarak değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2'nci Dünya Savaşı Zaferi'nin 80'inci yıl dönümünde geçici ateşkes ilan etmesinin manipülasyon girişimi olduğunu söyledi. Zelenskiy, konuyla ilgili açıklamasında, "Şimdi yeni bir manipülasyon girişimi var: Herkesin nedense 8 Mayıs'a kadar beklemesi ve ancak o zaman ateşkes ilan edilerek sessizlik sağlanması isteniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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