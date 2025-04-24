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Zelenskiy'den Londra Görüşmeleri Açıklaması: Kalıcı Barış Ümidimiz Var

Zelenskiy'den Londra Görüşmeleri Açıklaması: Kalıcı Barış Ümidimiz Var
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Londra'daki uluslararası görüşmelere değinerek, bu tür ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açmasını umduğunu belirtti. Müttefik ülkelere destekleri için teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna'nın anayasal değerlerine uygun hareket edeceğini vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Londra'daki Ukrayna konulu görüşmelere değinerek, "Bu tür ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açacağını umuyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD, İngiltere, Ukrayna, Fransa ve Almanya'dan yetkililerin bir araya geldiğini bildirdi. Zelenskiy, görüşmelerin Ukrayna'da barışı yakınlaştırması için önemli olduğunu kaydederek, "Bu tür ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açacağını umuyoruz" ifadesini kullandı.

Ülkesine sağladığı destekler nedeniyle müttefik ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna, her zaman anayasasına uygun hareket edecek ve ortaklarımızın, özellikle ABD'nin güçlü kararlarına uygun hareket edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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