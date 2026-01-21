Zelenskiy: Kiev'in yüzde 60'ı elektriksiz

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rus ordusunun hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev'in neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemlerde yapılan Rus hava saldırıları nedeniyle ülkesinde yaşanan enerji sorunlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Zelenskiy, su, elektrik ve ısıtma sorunlarının giderilmesi için hükümet yetkilileriyle görüştüğünü kaydederek, en ağır durumun Kiev, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaşandığını bildirdi.

Kiev'deki çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu sabah itibarıyla Kiev'de yaklaşık 4 bin evde hala ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz. Siviller için kurulan ısıtma noktaları ve sıcak yemeklerin hazırlandığı alanlar hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan bilgi aldım, sorunları çözmek için müttefik ülkelerle de görüşmeler sürüyor. Kentin yetkililerinden gelen raporlara göre, ilgili ekipler yeterli ama zamana ihtiyaç var. Bu değerlendirmeye katılmıyorum, ek önlemlere ve ek kaynaklara ihtiyaç var. Öncelikler; hava savunması için füze, enerji sektörü için ekipman ve gerekli tüm çalışmaların mümkün olan en hızlı şekilde tamamlanması" ifadelerini kullandı.