Zelenskiy'den AB'ye Rusya'ya Baskı Artırma Çağrısı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya savaşı durdurmaya yönelik gerçek adımlar atana kadar baskı artırılmalıdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy, Costa ile yaptığı görüşmede, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarının ele alındığını açıkladı.

Zelenskiy, AB Konseyi toplantısında Ukrayna için güvenilir güvenlik garantilerinin öneminin vurgulandığını belirterek, "Bu savaşın sona erdirilmesi ve Ukrayna ile tüm Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım attık. Ukrayna için işleyecek güvenilir güvenlik garantileri, ortak çabalarımızın, tüm ortaklarımızın ve her şeyden önce bağımsızlığımızı savunan Ukrayna cesaretinin en büyük kazanımıdır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, AB'nin birlik ve sarsılmaz desteğini değerli bulduklarını ifade ederek, yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı. Görüşmede ayrıca Rusya'ya karşı hazırlanmakta olan 19'uncu AB yaptırım paketinin de gündeme geldiğini belirten Zelenskiy, "Rusya savaşı durdurmaya yönelik gerçek adımlar atana kadar baskı artırılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna lideri ayrıca, ülkesinin AB üyeliği sürecinde ve müzakere fasıllarının açılmasında tüm 27 üye devletin birlik içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.