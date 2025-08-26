Zelenskiy: Barış Süreci İçin Liderler Düzeyinde Müzakere Hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış süreci için liderler düzeyinde müzakereye hazır olduklarını açıkladı ve ABD'nin güvenlik yapısına katkısını değerli bulduklarını vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış süreci için liderler düzeyinde müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldiklerini açıkladı. Trump'ın barışı sağlama konusundaki kararlılığını vurgulayan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'nın güvenlik yapısında rol almaya hazır olmasını değerli buluyoruz. Ekiplerimiz de bu yapıyı oluşturmak için aktif olarak çalışıyor" dedi.

Zelenskiy, Rusya'yı müzakereye zorlamak için yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların masada olması gerektiğini belirterek, "Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
