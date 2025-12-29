Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Barış planının yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Barış planının yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'la Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyerek, ABD'li ve Ukraynalı heyetler arasında kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu bildirdi. Zelenskiy, "20 maddelik bir barış planımız var, bunun yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri yüzde 100 oranında kabul edildi. ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri ise neredeyse tamamen uzlaşıya bağlandı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Avrupalı liderlerle yapılan telefon görüşmesinin 'verimli' geçtiğini kaydederek, "Heyetlerimizin önümüzdeki haftalarda ele alınan tüm konuları sonuçlandırmak üzere bir araya gelmesi konusunda anlaştık. Başkan Trump'la ocak ayında belki Washington'da Avrupalı liderlerin ve Ukrayna heyetinin katılımıyla bir toplantıya ev sahipliği yapması konusunda da mutabık kaldık" diye konuştu.