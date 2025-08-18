Zelenskiy, ABD'de Avrupalı Liderlerle Bir Araya Geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Avrupa liderleri ile bir araya geldi. Görüşmeler, Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı toplantı öncesinde gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya