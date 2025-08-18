Zelenskiy, ABD'de Avrupalı Liderlerle Bir Araya Geldi

Zelenskiy, ABD'de Avrupalı Liderlerle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Avrupa liderleri ile bir araya geldi. Görüşmeler, Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı toplantı öncesinde gerçekleştirildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de Avrupalı liderlerle bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi Ukrayna Büyükelçiliği'nde Avrupa liderlerle bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.