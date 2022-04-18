Zelenski sarhoş mu? Paylaştığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi - Haberler

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Zelenski sarhoş mu? Paylaştığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 54 gün geride kalırken, Ukrayna lideri Zelenski'nin internete düşen bir videosu büyük ses getirdi. Makam odasında konuşan Ukrayna liderinin alkolü fazla kaçırdığı ve uyuşturucu etkisinde olduğu için yüzünün farklı şekiller aldığı iddia edilirken, verdiği mesajda "52. günden iyi akşamlar. Ne diyebilirim ki? Biz güçlüyüz, çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı. Video yayınlandıktan kısa süre sonra silindi ancak sosyal medyada dolaşmaya devam etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 54. güne girilirken, artık tüm dünya Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin yaptığı video kayıtlarına aşina oldu. Zelenski, sık sık çektiği video kayıtlarında halkına sesleniyor.

Öte yandan internette paylaşılan bir Zelenski videosu ise gündeme bomba gibi düştü. Makam odasında konuşan Zelenski'nin alkolü fazla kaçırdığı ve uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edildi.

Sıklıkla kameralar önünde bulunan Zelenski'nin sosyal medyada dolaşan videosunda yüzünün farklı şekiller aldığı görüldü.

Zelenski videoda, "52. günden iyi akşamlar. Ne diyebilirim ki? Biz güçlüyüz, çalışıyoruz! Seviyoruz, müteşekkiriz ve biz kazanacağız" sözlerine yer verdi.

Video yayınlandıktan kısa süre sonra silindi, ancak sosyal medyada dolaşmaya devam etti. Zelenski'nin odasındaki diğer nesneleri de gösterdiği videoyu gören sosyal medya kullanıcıları "Sarhoş ve uyuşturucu bağımlısı Zelenski! Ne kahraman ama!" yorumunda bulundu.

Zelenski sarhoş mu? Paylaştığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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