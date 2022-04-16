Zelenski'den dünyayı endişelendiren nükleer uyarısı: Putin nükleer silah kullanabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD basınından CNN International'a verdiği demeçte önemli açıklamalarda bulundu.

"NÜKLEER SİLAHLARA YÖNELEBİLİR"

Zelenski, dünyanın Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşında taktik nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Zelenski, Putin'in Ukrayna halkının yaşamlarına değer vermediği için nükleer veya kimyasal silahlara yönelebileceğini söyledi.

"TÜM DÜNYA ENDİŞELENMELİ"

Bu konuda dünyayı uyaran Zelenski, "Sadece ben değil, tüm dünya, tüm ülkeler endişelenmeli çünkü bilgi gerçek olmayabilir, ancak yaşanabilir" dedi.

ABD DE UYARDI

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li yetkililer, Putin'in köşeye sıkışması durumunda Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanımına yönelebileceği ihtimali konusunda uyardı. CIA Direktörü Bill Burns yaptığı açıklamada, CIA'in olasılığı "çok dikkatle" izlediğini ve ABD'nin henüz Rusya'nın böyle bir adım atmaya hazırlandığına dair herhangi bir işaret görmediğini vurguladı.