Zelenski: ABD, İran İHA'larına karşı bizden destek talep etti

İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlatan ABD, Tahran'ın İHA'lı misillemeleri karşısında çareyi Ukrayna'dan yardım istemekte buldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin, İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi İHA'lar ile mücadele için Kiev'den destek talep ettiğini ve gereken çalışmaların başlatılması için talimat verdiğini duyurdu.

  • ABD, İran'ın Şahed tipi insansız hava araçlarına karşı mücadele için Ukrayna'dan destek talep etti.
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukraynalı uzmanların hazır bulunması ve kaynak sağlanması için talimat verdi.
  • İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 77 kişi öldü ve 527 kişi yaralandı.

İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlatan ABD, Tahran'ın insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği misillemeler karşısında çareyi Ukrayna'dan yardım istemekte buldu

ABD, İRAN İHA'LARINA KARŞI UKRAYNA'YA SIĞINDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin, İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi İHA'lara yönelik mücadele için Kiev'den destek almak konusunda talepte bulunduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, gereken çalışmaların başlatılması için talimat verdiğini aktaran Zelenski, "Gerekli kaynakların sağlanması ve uygun güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların hazır bulunması emrini verdim. Ukrayna, güvenliğimize yardımcı olan, halkımızın canını koruyan ortaklarına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

