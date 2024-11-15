Zaragoza'daki Yaşlı Bakımevinde Yangın: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İSPANYA'da yaşlı bakımevinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın kuzeyindeki Zaragoza kentinde bulunan bir yaşlı bakımevinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Yetkililer, 850 kişinin yaşadığı bakımevinde çıkan yangında içeride 82 kişi ve iki işçinin bulunduğunu bildirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yangın sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu sabah Zaragoza'daki bir huzurevinde meydana gelen trajedi karşısında şok oldum. Merhumların ailelerine ve merkez çalışanlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Umarım durumu ciddi olanlar en kısa zamanda iyileşir" dedi.