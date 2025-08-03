Zaporijya Nükleer Santrali'ne Saldırı İddiası

Zaporijya Nükleer Santrali'ne Saldırı İddiası
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IAEA, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin destek tesislerinin topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, nükleer santrale yakın bir tesisten dumanlar yükseldiği bildirildi.

IAEA, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin destek tesislerinin vurulduğunu bildirdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin IAEA ekibine tesisin saat 09.00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği, IAEA ekibinin ise aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu kaydedildi. Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık 1200 metre uzaklıktaki bir tesisten de dumanların yükseldiğinin görüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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