Zafer Sırakaya Londra'da Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Londra'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İngiltere'nin başkenti Londra'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Ala ile birlikte Birleşik Krallık'taki temaslarımız kapsamında, toplumumuzun birlik ve beraberliğine güç katan sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde anlamlı bir buluşma gerçekleştirdik. Görüşmede, AK Parti hükümetimizin bugüne kadar yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik hayata geçirdiği çalışmaları aktararak, STK'larımızın paylaştığı konuları dikkatle değerlendirdik; ifade edilen her meselenin takipçisi olacağımızı vurguladık. Katılımlarıyla toplantımıza değer katan tüm STK temsilcilerimize ve nazik misafirperverlikleri için Londra Yunus Emre Enstitüsü'ne içten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

