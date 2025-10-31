Haberler

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı
Güncelleme:
Kosova'da okullarda başörtüsü yasağına ilişkin süren hukuku süreçte tartışmalı karar çıktı. Kosova Yüksek Mahkemesi, kılık kıyafet yönetmeliğinde başörtüsü giyilmesini yasaklayan kararı onadı.

  • Kosova Yüksek Mahkemesi, kamu eğitim kurumlarında başörtüsü giyilmesini yasaklayan Bakanlık kararını onadı.
  • Başörtüsü taktığı için son dört yılda çok sayıda kız öğrenci okullarından uzaklaştırıldı veya okula gitmesi engellendi.
  • Kosova'da başörtüsü yasağı 2010 yılından bu yana tartışmalı bir konu olarak devam ediyor.

Kosova'daki Yüksek Mahkeme, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'nın kılık kıyafet yönetmeliğinde başörtüsü giyilmesini yasaklayan kararının aleyhinde açılan davayı reddederek, Bakanlığın aldığı kararı onadı.

Telegrafi'nin haberine göre, Kadınlar Mesleki Gelişim Ağı'nın (Arrita), Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'na (MASHTI) karşı, kamu eğitim kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasıyla ilgili açtığı davanın asılsız olduğu kararını vererek söz konusu itiraz ile ilgili ret kararı verdi.

BAŞÖRTÜSÜ TAKAN ÖĞRENCİLER OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Özellikle lise öğrencilerinin şikayetleri ile ilgili Arrita, Bakanlık hakkında Kosova Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin iptal edilmesi konusunda başvuruda bulunmuştu. Dava dilekçesinde, son dört yılda başörtüsü taktığı için okullarından uzaklaştırılan veya okula etmesi engellenen çok sayıda kız öğrenciden şikayet alındığı belirtilmişti.

YÜKSEK MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Söz konusu başvuruyla ilgili Yüksek Mahkeme, Bakanlığın öğrencilerin kılık kıyafet kurallarını belirleme yetkisine sahip olduğunu teyit ederek, yapılan itiraz hakkında ret kararı alındığını açıkladı. Kararın gerekçesinde, ise Üniversite Öncesi Eğitim Kanunu ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Kanunu'na dayanarak öğrencilerin davranış ve giyimlerine ilişkin kuralları belirleme konusunda açık yasal yetkisi olduğunu vurgulandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Başörtülü öğrencilerin eğitim kurumlarından uzaklaştırılması, 2010 yılından bu yana yüzde 92'si Müslüman olan Kosova'daki tartışmalı konulardan biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle 2010 ve 2014 yıllarındaki idari talimatlarla kamuda başörtüsü giyilmesi "dini üniforma" yasağı adı altında gündeme gelmiş, uygulamaya sokulmuştu.

Kosova İslam Birliği, o dönemde yasağa itiraz ederek, başörtüsünün bir "dini üniforma" olmadığını savunmuş, başörtüsünün bir dini vecibe olduğuna vurgu yapılmıştı.

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

bravo, eğitim kurumlarında dini sembollerin yeri yok

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme193
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet İşliyen:

Zavallı seni kim yarattı inanmasan inanma ama inana saygı duyum din ve vicdan hürriyetine saygı duymalısın

yanıt68
yanıt21
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Yürü git boş gezenin boş kalfası

yanıt14
yanıt6
Haber Yorumlarısüleyman koç:

Neyin yeri olduğuna kim karar veriyor..bilimsel olarak,kanunlar toplumun yaşantısına uygun olmak zorundadır....özgür bir ülkede başını açıcan,yada kapatican demek olmaz....laiklik diyorsan ...laikliği Avrupa'dan aldık.ama gel görki onlar dinlerinden hiç uzak degiller

yanıt11
yanıt2
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Çakma laikler ordada türedi desene.

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Kosova laiktir laik kalacak :)

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehemmed Asil:

Herşeyin bir sonu var, Yaradan haric, herşey doğar, büyür, ölür. artık laiklerinde sonunun geldiğini düşünüyorum .

yanıt14
yanıt8
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bırakın kardesim insanları isteyen istediği gibi giyinsin!Bakalım biri çıkıp bunu da Chp'ye maaledecek mi ahahaha

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
