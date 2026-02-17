Haberler

Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti

Yunanistan şimdi de işkembe çorbamıza göz dikti. Atina, Türkiye'nin en sevilen çorbaları arasında yer alan işkembeyi UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek üzere harekete geçti.

  • Yunanistan, işkembe çorbasını UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil etmek için hazırlıklara başladı.
  • Türk mutfak temsilcileri, işkembe çorbasının hazırlanış biçimi ve servis ritüelleriyle Türkiye'deki yerinin daha köklü olduğunu belirtiyor.
  • İşkembe çorbası, Türkiye'de gece kültürünün vazgeçilmezi ve şifa niyetine tüketilen bir lezzet olarak tanımlanıyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır süregelen mutfak kültürü rekabetine bir yenisi daha eklendi. Baklava ve dönerin ardından şimdi de Atina yönetiminin, işkembe çorbasını UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil etmek için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

YUNANİSTAN, ŞİMDİ DE İŞKEMBE ÇORBASINA GÖZ DİKTİ

Yunan makamlarının, bu lezzeti kendi geleneksel mutfaklarının bir parçası olarak tescil ettirmek istemesi, her iki ülkenin gastronomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Türkiye'de özellikle gece kültürünün vazgeçilmezi olan ve şifa niyetine tüketilen işkembe çorbası için uzmanlar, bu lezzetin ortak bir coğrafi miras olduğunu vurguluyor.

Ancak Türk mutfak temsilcileri, hazırlanış biçimi ve servis ritüelleriyle işkembe çorbasının Türkiye'deki yerinin çok daha köklü olduğuna dikkat çekiyor. UNESCO sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, her iki kıyıda da "en iyi işkembe" tartışmaları yeniden alevlendi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Ne yalan söylıyeyım baklavadan tut yogurt a kadar yunanıstan daha iyi yapıyor çünkü malzemeden calmıyorlorlar

Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Bizim kültür bakanı ne yapıyor??? Yatışşş..

Haber YorumlarıDüsünür:

4 elmam var 2 tanesini yedim kac tane portakalim kaldi. Yaptiginiz haberle ayni hemen hemen

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

