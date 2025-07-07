Yunanistan'ın Zakintos Adası Açıklarında 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Yunanistan'ın Zakintos Adası Açıklarında 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Zakintos adası açıklarında yerel saatle 09.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,5 kilometre olarak ölçüldü.

YUNANİSTAN'ın Zakintos adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü, Zakintos adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerel saatle 09.20'de meydana gelen depremin derinliğinin 10,5 kilometre olduğu ve Zakintos'un 74 kilometre güneybatısında gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Enişte' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi

"Enişte" dediği isimle aşk yaşadı, ama birliktelik kısa sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.