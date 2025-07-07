Yunanistan'ın Zakintos Adası Açıklarında 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Yunanistan'ın Zakintos adası açıklarında yerel saatle 09.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,5 kilometre olarak ölçüldü.
YUNANİSTAN'ın Zakintos adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü, Zakintos adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerel saatle 09.20'de meydana gelen depremin derinliğinin 10,5 kilometre olduğu ve Zakintos'un 74 kilometre güneybatısında gerçekleştiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya