Yunanistan'da Yeni Seçim Tarihi Belli Oldu

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi sonrası Yunanistan Cumhurbaşkanlığı yeni seçim tarihinin 25 Haziran'da düzenleneceğini duyurdu.

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 151 sandalyeye ulaşamaması ve parti liderlerinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi nedeniyle seçimlerin yeniden düzenleneceği tarih belli oldu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Sayıştay Başkanı Ioannis Sarmas başkanlığından geçici hükümeti atamasının ardından yayınladığı kararnameyle seçimlerin 25 Haziran'da düzenleneceğini duyurdu. Kararnameye göre, yeni kurulacak meclisin 3 Temmuz'da toplanacak

Genel seçimde Başbakan Kyriakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmişti. Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA oyların yüzde 20,7'sini alarak 71 sandalye, PASOK ise yüzde 11,46 oy oranıyla 41 sandalye kazanmıştı. - ATİNA

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