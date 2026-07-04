Rodos ve Korfu adalarında yangın çıktı

YUNANİSTAN'ın Rodos ile Korfu adalarında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı, Rodos Adası'nın Ataviros bölgesinde bugün yerel saatle 14.30 sıralarında makilik alanda çıkan yangına müdahale edildiği, söndürme çalışmalarına gönüllü kuruluşlar ile sivil koruma ekiplerinin de destek verdiği kaydedildi.

Korfu Adası'nda ise yerleşim alanı yakınlarındaki tarım ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahalenin sürdüğü belirtilerek, Argolida, Kavala ve Korint bölgelerinde ihmal sonucu çıkan 3 ayrı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, insan kaynaklı ihmalin orman yangınlarının başlıca nedeni olmaya devam ettiği vurgulanarak, bölge sakinlerine 'yangın sezonu boyunca yangın güvenliği kurallarına titizlikle uymaları' çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı