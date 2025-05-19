Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak

Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
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Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem başlıyor. Atina, yeni biyometrik sistemde, AB vatandaşı olmayanların dijital kayıtlarının alınıp 3 yıl süreyle saklayacağını açıkladı. Yeni sistemle birlikte pasaportlara elle damga vurma uygulaması sona erecek. Parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler alınacak.

Türkiye'nin komşusu Yunanistan, ülkeye girişlerde yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınır kontrolünü sıkılaştırmak amacıyla, AB vatandaşı olmayanlar için biyometrik sınır sistemini uygulama kararı aldı.

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Yeni sistemin Ekim 2025'ten itibaren geçerli olması beklenirken, Brexit'ten sonra AB vatandaşlığı ayrıcalığını kaybeden İngiltere pasaportu sahipleri de dahil olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının pasaportlarının elle damgalanması uygulanması rafa kaldırılacak. Uygulamayla artık parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler toplanacak.

AB VATANDAŞI OLMAYANLARIN DİJİTAL KAYITLARI ALINACAK

AB vatandaşı olmayan vatandaşların alınan dijital kayıtları 3 sene süreyle kayıt altında tutulacak. Böylece kayıtlı yolcuların tekrar giriş yapmaları daha kolaylaşacak.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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