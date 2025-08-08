Yunanistan'da Orman Yangınları Nedeniyle Tahliyeler Başladı

Yunanistan'da çıkan orman yangınları nedeniyle Kefalonya Adası'ndaki 3 köy ile Atina yakınlarındaki bazı yerleşim alanları tahliye edildi. Yetkililer güvenlik için vatandaşların tahliye talimatlarına uymalarını istiyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, Kefalonya Adası'nda sabah saatlerinde Karavados ile Peratata arasında çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle yayıldığını açıkladı. Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın dolayısıyla bölgedeki 3 köyün boşaltıldığı kaydedildi. Atina yakınlarındaki Keratea'da da orman yangını nedeniyle bazı yerleşim yerleri tahliye edildi.

Yetkililer, her iki bölgedeki vatandaşlara güvenlikleri için tahliye talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

