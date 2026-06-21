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Yunanistan'da su sorunu nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'da su sorunu nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi
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Yunanistan'da kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, turizm yatırımlarının altyapı kapasitesine göre planlanması gerektiğini vurguladı.

YUNANİSTAN'da su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunan basını, aralarında turistik adaların da bulunduğu en az 12 adada kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, su sorununun birçok ada için kalıcı bir sorun olduğunu kaydederek, yeni turizm yatırımlarının mevcut altyapı kapasitesi dikkate alınarak planlanması gerektiğini belirtti. Bazı adalarda içme suyu şebekelerindeki kayıpların yüzde 60'a kadar ulaştığını aktaran Varelidis, yeni tesislerden önce su altyapısının yenilenmesine öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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